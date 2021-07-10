ضحايا حرائق قبرص.. وصول جثامين 4 مصريين إلى مطار القاهرة مساء اليوم

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه من المقرر أن تصل جثامين الأربعة مصريين، ضحايا حرائق الغابات التي نشبت في قبرص الأسبوع الماضي، مساء اليوم السبت إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

ووجهت وزيرة الهجرة خالص الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني على التنسيق والتعاون من أجل تسهيل استقبال الجثامين والمُرافق لهم وإنهاء الإجراءات ذات الصلة.

كما جددت مكرم الشكر لوزارة العدل المصرية، وكذلك للسفارة المصرية في قبرص، على كل ما تم بذله من جهود في متابعة الموقف وتذليل أي عقبات واجهت إنهاء الإجراءات اللازمة.

وتقدمت الوزيرة بخالص التعازي لأسر المواطنين المتوفين، داعية الله تعالى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد قرر إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـ DNA، والتي تطلبتها الإجراءات القانونية للتعرف على الجثامين، وذلك بهدف التيسير على الأسر المكلومة من خلال مد فترة العمل بمراكز التحاليل التابعة لمحل سكن الأسر حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل واستلام النتائج بأسرع وقت.

فيما كانت سفارة مصر في قبرص قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين في قبرص، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين نتيجة للحرائق التي اندلعت في عدد من القرى هناك، حيث أجرى السفير عمرو حمزة، السفير المصري في قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه تواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.