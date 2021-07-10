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بالتعاون مع الشرطة.. جهاز مدينة بني سويف الجديدة يشن حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات

01:05 م السبت 10 يوليه 2021
بالتعاون مع الشرطة.. جهاز مدينة بني سويف الجديدة يشن حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات

المهندس عصام بدوي


كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة مرافق بني سويف، وقسم شرطة مدينة بني سويف الجديدة، وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح بدوي، في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من مخالفات الإشغال والتعديات، وتم تحرير 81 محضر إشغال طريق لعدد من الأنشطة التجارية، والباعة الجائلين، و23 محضر إشغال للمحال التجارية المخالفة، وتنفيذ 10 قرارات إدارية لمحال تجارية وقطعتي أرض بالحي السكني الخامس، ووحدات سكنية بمنطقة الإسكان الاجتماعي (77 فدان).

وأكد بدوي، على أن تلك الحملة سيتبعها عدد من الحملات المكثفة وبشكل دوري بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.

عصام بدوي جهاز تنمية مدينة بني سويف إزالة الإشغالات

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