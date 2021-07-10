"رؤية هلال ذو الحجة".. الإفتاء تكشف موعد الإعلان عن غرة الشهر ووقفة عرفات

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم الإعلان عن غرة شهر ذي الحجة وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، اليوم السبت.

كان الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، المتحدث باسم دار الإفتاء المصرية، قال إن دار الإفتاء لا تستطلع هلال شهر ذي الحجة، كما هو الحال في باقي الشهور العربية.

وأضاف نجم في تصريحات سابقة لمصراوي، أن دار الإفتاء تنتظر بيان المملكة العربية السعودية الخاص حول استطلاع هلال شهر ذي الحجة، لأنها بلد المنسك، وهو المعتاد كل عام.

وأشار مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء ستعلن موعد هلال شهر ذي الحجة عقب صدور بيان رسمي من الجهات السعودية.​