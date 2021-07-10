Masrawy logo white

25 يوليو.. بدء تسليم الدفعة الأخيرة بمشروع "سكن مصر" لحاجزيها بحدائق أكتوبر

10:58 ص السبت 10 يوليه 2021
25 يوليو.. بدء تسليم الدفعة الأخيرة بمشروع "سكن مصر" لحاجزيها بحدائق أكتوبر

شقق سكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم 25 يوليو الحالي وحتى يوم 20 سبتمبر القادم في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بإجمالي 1512 وحدة سكنية، موضحا أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 127، 128، 102 يوم 25 يوليو، ووحدات العمارات أرقام 129، 123، 124 يوم 26 يوليو، ووحدات العمارات أرقام 122، 111، 45 يوم 27 يوليو، ثم باقي الوحدات تباعا.

سكن مصر حدائق أكتوبر عاصم الجزار جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر

الخبر التالى:

محافظ القاهرة يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان الثانوية العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم عن تداول امتحان العربي: طالب واحد تم القبض عليه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا