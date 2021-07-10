25 يوليو.. بدء تسليم الدفعة الأخيرة بمشروع "سكن مصر" لحاجزيها بحدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم 25 يوليو الحالي وحتى يوم 20 سبتمبر القادم في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بإجمالي 1512 وحدة سكنية، موضحا أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 127، 128، 102 يوم 25 يوليو، ووحدات العمارات أرقام 129، 123، 124 يوم 26 يوليو، ووحدات العمارات أرقام 122، 111، 45 يوم 27 يوليو، ثم باقي الوحدات تباعا.