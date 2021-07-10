"المسموح والمحظور".. نصائح لطلاب الثانوية قبل الامتحان
كتب – أسامة علي:
تنطلق السبت 10 يوليو، امتحانات الثانوية العامة، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.
و يقدم "مصراوي" نصائح لطلاب الثانوية العامة "ما هو المسموح والمحظور" اثناء التوجه للامتحان، وجاءت كالتالي:
المحظورات:
- عدم اصطحاب الموبايل للجنة الاختبار
- عدم وضع شريحة البيانات بالتابليت
- عدم تهكير التابلت
- يحظر اصطحاب الملازم او المذكرات
المسموح :
- قلم رصاص
- براية
- ممحاه
- قلم جاف أرزق أو أسود
- مسطره
- آلة حاسبة
- التابلت
- الكتاب المدرسي أو المطبوع منه
اقرأ أيضا:
آخر أخبار التعليم| مكافآت ضبط غشاشي الثانوية ووزير التعليم يرد على 7 شائعات
"مشاهد حرب استنزاف".. شوقي يرصد 7 شائعات قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان