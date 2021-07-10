"المسموح والمحظور".. نصائح لطلاب الثانوية قبل الامتحان

كتب – أسامة علي:

تنطلق السبت 10 يوليو، امتحانات الثانوية العامة، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

و يقدم "مصراوي" نصائح لطلاب الثانوية العامة "ما هو المسموح والمحظور" اثناء التوجه للامتحان، وجاءت كالتالي:

المحظورات:

- عدم اصطحاب الموبايل للجنة الاختبار

- عدم وضع شريحة البيانات بالتابليت

- عدم تهكير التابلت

- يحظر اصطحاب الملازم او المذكرات

المسموح :

- قلم رصاص

- براية

- ممحاه

- قلم جاف أرزق أو أسود

- مسطره

- آلة حاسبة

- التابلت

- الكتاب المدرسي أو المطبوع منه

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