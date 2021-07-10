وزيرة الثقافة: ارتفاع أعداد زوار معرض الكتاب يعكس وعي المجتمع بأهمية الإطلاع

القاهرة- (أ ش أ):

أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث اقترب عدد الزوار من المليون منذ افتتاحه، مشيرة إلى أن اليوم التاسع حقق أعلى معدلات للزيارة اليومية، وشهد حضور 131 ألف زائر ما يعكس حالة من الوعى المجتمعى المتجسدة في الرغبة فى الإطلاع والمعرفة.

كما أثنت عبدالدايم، في تصريح اليوم الجمعة، على إقامة مجموعة من الحلقات النقاشية المصغرة للأطفال والنشء من رواد المعرض تبادلوا خلالها قراءة عدد من العناوين كدلالة رمزية تجسد أهمية القراءة والاطلاع .

ومن جانبه قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب إن الإرتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى 70% من الطاقة الفعلية للقاعات، مشيرا إلى توقع ارتفاع مطرد خلال المدة المتبقية من أيام المعرض.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة"، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركناً خاصاً وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر، والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونياً إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

​