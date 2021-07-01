سد النهضة.. برلماني يكشف تفاصيل لقاء "المصري الديمقراطي" بأمين جامعة الدول

كتب- نشأت علي:

قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب و أمين العلاقات الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن لقاء وفد الحزب مع أحمد ابو الغيط أمين عام الجامعة العربية تم في إطار تواصل الحزب مع المؤسسات المصرية والعربية العاملة في مجال العلاقات الخارجية.

وأضاف، أن تلك اللقاءات تهدف إلى التعاون في الملفات القومية التي يمكن للحزب أن يسهم فيها من خلال عدة محاور منها علاقات الحزب الوطيدة بالأحزاب الشقيقة في الدول الأخرى و من خلال عضوية الحزب في الاشتراكية الدولية.

وأوضح أن اللقاء تناول العديد من الملفات الهامة و على رأسها قضية سد النهضة و القضية الفلسطينية، ضم الوفد فريد زهران رئيس الحزب و محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب و عضو مجلس الشيوخ بالإضافة للنائب فريدي البياضي.

وأوضح "البياضي"، أن وفد الحزب عبر عن دعمه وتأييده لمواقف الجامعة العربية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أثنى على مخرجات الاجتماع الأخير لمؤتمر وزراء الخارجية العرب الذى أكد وبالإجماع على حقوق مصر والسودان.

وطالب أعضاء حزب المصري الديمقراطي الجامعة العربية ببذل المزيد من الجهد لتعميق التضامن العربي الذي نجحت بالفعل في بلورته في هذا الملف .

جدير بالذكر ان الحزب عقد لقاء مماثلاً مع وزارة‏ الخارجية المصرية.