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ضبط أجهزة تدخين أخفاها راكب بملابسه فور وصوله من أوكرانيا بالمطار

09:55 م الخميس 01 يوليه 2021
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كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من أجهزة IQOS الحديثة الخاصة بالتدخين، أخفاها راكب أجنبي داخل ملابسه لتضليل رجال الجمارك فور وصوله من أوكرانيا، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف، استوقف أحمد الجوادي رئيس القسم بالجمارك أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وقام أحمد البسيوني مدير الحركة بتكليف محمود عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود كمية من الأجهزة المذكورة، وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط عدد آخر من الأجهزة بإجمالي 85 جهاز IQOS، أحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة داخل ملابسة التي يرتديها.

وأمر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

جمارك المطار مطار القاهرة ضبط أجهزة تدخين أوكرانيا تفتيش المسافرين

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