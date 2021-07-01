المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزير التنمية المحلية لمتابعة ملفات التعاون

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدیر التنفیذي للأكادیمیة الوطنیة للتدریب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلیة، والذي قام بزيارة الأكاديمية والبرنامج التدريبي الخاص بسكرتيرى عموم المحافظات.

أكدت الدكتورة رشا راغب، أن البرنامـج التدریب لسكرتیري العموم بالمحافظات یھـدف إلـى صـقل الـمھارات الـھامـة الـتي تـساعـدھـم عـلى إتـمام أدوارھـم الـقیادیـة والـوظـیفیة، ویـتیح فـرصـة تـبادل الأفـكار وتـعمیم الخطط والمشروعات الناجحة عـلى جـميع الـمحافـظات، وكـذلـك تـعظیم الاسـتفادة مـن خـلال عـقد المناقشات وتبادل الخبرات مع كبار رجال الدولة.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلي رأسها برامج التدريب الموجه للعاملين بالمحليات ، وإعداد كوادر الصف الثاني بالمحافظات ، وكذا تنفيذ التكليف الرئاسي لتدريب 200 من الصف الثاني من القيادات نواه التغيير في المحليات من العاملين الداعمين لمتخذي القرار في المحافظات والوزارة والمتميزين من خريجي دورات إعداد القادة بمركز سقارة ، بالإضافة إلي جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بسقارة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وعمل الحقائب التدريبية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات بما يساعد علي تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء في العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري ، وأشاد " شعراوي " بالبرامج التدريبية التى تنفذها الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة على كافة المستويات والتي يستفيد منها العاملين بالوزارة والمحافظات، والتي تتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وتدعم خطط الدولة المصرية في كافة المجالات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن هناك عددًا من برامج التدريب التي تنفذها الوزارة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنها برنامج سكرتيري عموم ، وسكرتيري عموم المساعدين بالمحافظات ، ورؤساء المدن والمراكز والمكاتب الإعلامية والمتحدثين الرسميين ومديري مراكز التدريب ، مشيراً الي البرنامج التدريبي لسكرتيري عموم المحافظات تسعي الوزارة منه تنمية المهارات بما يتماشى مع طبيعة العمل واستغلال وتبادل الخبرات وتعميم الخطط والمشروعات الناجحة بين المحافظات .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن البرنامج التدريبي لسكرتيري العموم وسكرتيري عموم المساعدين يتضمن حوالي ١٤ ملف ومحور من بينها ؛ مهارات التواصل الفعال، والتحول الرقمي وإدارة فرق العمل الناجحة، مهارات القيادة، بالإضافة إلى مهارات العرض والتقديم، البروتوكول والمراسم، الحوار الإعلامي.

وعلى هامش زيارة وزير التنمية المحلية للأكاديمية التقي اللواء محمود شعراوي بمتدربي برنامج سكرتيري العموم الذي يتم تنفيذه بالأكاديمية في ختام فعالياته والتي استمرت ٥ أسابيع ، وتقدم اللواء محمود شعراوي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي موافقته الخاص بتدريب الكوادر المحلية من الوزارة والمحافظات بالأكاديمية الوطنية للتدريب ، كما قدم شعراوي الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب علي المجهود الذي تقوم به لتدريب وتأهيل العاملين بالمحليات ، مؤكداً أهمية هذا البرنامج؛ في إكساب سكرتيري العموم القدرة على المساهمة في تطوير المحافظات.

وتحدث وزير التنمية المحلية خلال اللقاء حول عدد من الموضوعات والملفات منها البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يستهدف القرى الأكثر احتياجًا لتحسين جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات مثل الصرف الصحي ورصف الطرق والكهرباء والمياه والتعليم والسكن الكريم والصحة ويستفيد منها حوالي ٥٨ مليون مواطن في ٢٠ محافظة بتكلفة حوالي ٦٠٠ مليار جنيه .

كما تحدث اللواء محمود شعراوي عن عدد من الموضوعات من بينها جهود الوزارة لمكافحة الفساد ودفع العناصر المتميزة بالمحليات إلي المناصب القيادية وتدريب الصف الثاني من القيادات بالمحافظات، ومشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات بالوزارة والمحافظات، والتواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة الي شكواهم ومنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وأهمية دور المراكز التكنولوجية في تحسين الخدمات للمواطنين وتحسين موارد المحافظات وأداء الخدمات بصورة سريعة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.

وخلال اللقاء دار حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وسكرتيري العموم بالمحافظات ، قاموا خلالها بتوجيه الشكر للواء محمود شعراوي والأكاديمية الوطنية للتدريب على توفير هذا البرنامج التدريبي المتميز الذي يحتوي علي عدد كبير من الموضوعات والملفات المهمة التي تساعد في تطوير الأداء بالمحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات الخدمية على أرض المحافظات .

كما أشادوا بمستوي المتدربين الذين شاركوا في إلقاء المحاضرات حول مختلف الملفات والموضوعات الخاصة بالتدريب ، بالإضافة إلى فرصة تبادل الخبرات والأفكار في الكثير من الموضوعات المشتركة على أرض المحافظات .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي علي إلي أهمية دور سكرتيري العموم في دولاب العمل المحلي اليومي ومتابعة الملفات الحيوية اليومية التي تهم المواطنين تحت إشراف ومتابعة السادة المحافظين .

وطالب وزير التنمية المحلية ، سكرتيري العموم باختيار العناصر المتميزة في مختلف القطاعات والإدارات الخدمية بالديوان العام للمحافظة ، لسرعة حل الشكاوى الخاصة بالمواطنين .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الرئيس السيسي يسير بخطى سريعة في مواجهة كافة القضايا والأزمات والملفات التي تهم المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية ، مما يتطلب العمل ليل نهار وبذل أقصى الجهود الممكنة لتنفيذ توجيهاته فيما يخص المشروعات القومية والخدمية التي تهم المواطن .

وأوضح "شعراوي"، أنه يمكن أن يتم الاستعانة بسكرتيري العموم المتميزين في الدورات القادمة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال عملهم الميداني ، لافتاً الي انه سيتم تنفيذ ذلك في الدورات التدريبية بمركز سقارة.

وطالب وزير التنمية المحلية، سكرتيري عموم المحافظات بالتفاني في أداء العمل وأن لديهم الطموح ، و أنه لا يوجد سقف أمامهم في السلم الوظيفي بالمحليات خاصة بعد تولي سكرتير عام منصب المحافظ في الفترة السابقة .

وأشار اللواء شعراوي إلى أهمية دور سكرتيري العموم في ترشيد النفقات وعدم إهدار المال العام وحسن إدارة موارد المحافظات والاستفادة المثلى من الميزات التنافسية وتسهيل الاستثمار وتذليل كافة المعوقات الروتينية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي سيتم تنفيذها في مبادرة حياة كريمة باختيار المواطنين بقرى الريف المصري والمحافظات.

ووجه "شعراوي"، سكرتيري العموم بضرورة التنبيه على رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالتدقيق الجيد للمعلومات التي تطلبها الوزارة في العديد من الملفات الهامة والتي يتم بناءً عليها اتخاذ العديد من القرارات ، لافتاً الي أهمية وجود ملفات وقواعد معلومات وبيانات لكافة الملفات المهمة خاصة في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي في عدد من الخدمات.

وقال اللواء شعراوي لسكرتيري العموم: كلنا بنشتغل كفريق عمل واحد والعمل الجماعي دايماً بينجح وكلنا جايين علشان نخدم ونسهل علي الناس ونخلص خدماتهم مش نعقدها ونحل مشاكلهم.

كما طالب الوزير من سكرتيري العموم بأن يقوموا بتوجيه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالمراجعة المستمرة للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نهاية اللقاء قامت الدكتورة رشا راغب واللواء محمود شعراوي بتسليم شهادات انتهاء برنامج المهارات القيادية لسكرتيري عموم المحافظات.