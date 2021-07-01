"نتائجه غير مُرضية".. مصدر بالصحة: حذف عقار "الإيدز" من بروتوكول علاج كورونا

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة، عن قرار اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، بحذف أحد الأدوية المستخدمة في بروتوكول علاج مصابي "كوفيد-19" في التحديث الأخير للبروتوكول.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، الخميس، إن اللجنة قررت حذف عقار دواء "لوبينافير/ريتونافير"، وهو أحد العقارات التي تستخدم بالأساس في علاج مصابى "الإيدز".

وكانت اللجنة العلمية قررت يونيو من العام الماضي، إضافة دواء "لوبينافير/ريتونافير"، ضمن تحديثها الثاني لبروتوكول العلاج في علاج الحالات المتوسطة وشديدة الأعراض، على أن يكون داخل المستشفيات وتحت إشراف طبي مباشر.

وفي هذا الوقت، فإن إعطاء دواء الإيدز للمرضى كان مسارًا آخر دون إعطاء عقار "هيدروكسي كلوركين" الذي استقرت اللجنة على الإبقاء عليه في علاج بعض الحالات الأخرى.

وأوضح المصدر، أن اللجنة قررت حذف هذا العقار من البروتوكول المُحدّث؛ لأن نتائجه غير مرضية، ولم يسهم بشكل فعّال في تحقيق نسب شفاء جيدة.

وهذا ما أكدته الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لـ"مصراوي"، بأنه تم استبعاد هذا الدواء بسبب عدم تحقيقه النتائج المرجوة بالمقارنة بالأدوية الأخرى.

وسبق أن قال مصدر باللجنة العلمية إن اللجنة ناقشت إضافة دواء "مونوكلونال"، الذي يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة للحالات المتوسطة، بجانب أدوية مناعية أخرى، ضمن البروتوكول المحدث.

وشدد على ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وإعطائها بنسب معينة لا يُسمح بتجاوزها، حتى لا تتسبب في مضاعفات للمرضى لاحقًا.

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