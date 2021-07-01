الزراعة تصدر نشرة التوصيات الشهرية لمزارعي محصول الذرة

كتب - أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر يوليو.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

خلال هذه الفترة تكون نباتات الذرة في عمر التزهير، وأعطيت النباتات الجرعات السمادية بالكامل ويكون الري أهم عملية زراعية ويراعى فيها الآتي:

• الري باعتدال كل 10-12 يوم حسب طبيعة التربة والظروف الجوية ويراعى أن يتم الري بالحوال طوال الموسم مع عدم تغريق أو تعطيش النباتات، حيث يؤدى التغريق إلى اصفرار النباتات وضعفها نتيجة اختناق الجذور وعدم قدرتها على التنفس وبذلك تقل استفادتها من العناصر الغذائية بالتربة، كما تؤدى عملية التغريق أيضا إلى غسيل الأسمدة وفقدها في مياه الصرف، أما التعطيش فيؤدى إلى ذبول النباتات وموتها خصوصا في فترة تكوين الحريرة (الشرابة) وينتج عن ذلك ضمور الحبوب على الكيزان أو عدم تكوينها.

• في الأراضي الجديدة تحت نظام الري بالرش أو بالتنقيط تكون فترات الري كل 1-3 يوم حسب طبيعة التربة والظروف الجوية.

• في الأراضي الجيرية تتراوح فترات الري بين 7-12 يوم حسب قوام التربة والظروف الجوية.

• في حالة ظهور إصابة حشرية بالمن قبل وأثناء التزهير يمكن الرش بأحد المبيدات الحشرية الموصي بها ويمكن إزالة بعض السنابل المصابة بشدة.

• في حالة ظهور إصابة بالتفحم على أي جزء من أجزاء النبات، جمع الأورام الناتجة من هذا المرض قبل نضجها وانفجارها ووضعها في أكياس بلاستيك وحرقها مع مراعاة عدم تغذية الحيوانات عليها.