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محمد منار يهنئ مصر للطيران بتجديد الاعتماد الأوروبي EASA

06:15 م الخميس 01 يوليه 2021
محمد منار يهنئ مصر للطيران بتجديد الاعتماد الأوروبي EASA

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

كتب - محمد عبيد:

هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لاجتياز الشركة تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على مقرها بمطار القاهرة الدولي، ومحطتي الصيانة اليومية بمطاري الأقصر والغردقة، والذي أثمر التفتيش عن تجديد الاعتماد، وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولي، وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والتي تهدف لتوسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم.

وأكد وزير الطيران المدني، اهتمام الوزارة وجميع شركاتها وهيئاتها التابعة، بالالتزام بتطبيق كافة المعايير الدولية في مجال صناعة النقل الجوي، والحصول على كافة الشهادات والاعتمادات الدولية، التي تتيح لشركات الوزارة تقديم خدماتها المختلفة داخل مصر وخارجها وفقا للمعايير الدولية، وبما يليق بمكانة مصر وريادتها في صناعة الطيران المدني عربيا وإقليميا ودوليا.

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني مصر للطيران الاعتماد الأوروبي EASA الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

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