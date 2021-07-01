Masrawy logo white

بعد تغييرها.. ننشر الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات

05:58 م الخميس 01 يوليه 2021
بعد تغييرها.. ننشر الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات

القنوات الفضائية

كتب- مينا غالي:

أعلنت عدة قنوات فضاية تغيير تردداتها على النايل سات بدءًا من اليوم 1 يوليو، حيث انتهت تردداتها القديمة على القمر الصناعي نايل سات يوم أمس 30 يونيو.

وينشر "مصراوي" الترددات الجديدة للقنوات الفضائية التي غيرت تردداتها على النحو التالي:

1- التردد الجديد لقناة on على القمر الصناعى النايل سات: 11861 رأسى بمعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

2- التردد الجديد لقناة dmc على القمر الصناعى النايل سات: 12092 رأسى بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

3- Dmc دراما: 11449 أفقي بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

4- أون تايم سبورتس: 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

5- قناة cbc :11785 رأسي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

6- Cbc سفرة: التردد 11488 أفقي، ومعدل الترميز 5/6، ومعامل تصحيح الخطأ: ¾.

7- القاهرة والناس: 11765 أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

8- قناة الحياة: 12207 عمودي، ومعدل الترميز هو 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

9- قناة ten: تردد 11842 أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل التصحيح: 5/6 .

10- قناة النهار: 11785 رأسي، معدل الترميز: 27500، وتصحيح الخطأ: 4/3.

القنوات الفضائية نايل سات القنوات الفضائية على نايل سات الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

الخبر التالى:

محمد منار يهنئ مصر للطيران بتجديد الاعتماد الأوروبي EASA

كورونا.. لحظة بلحظة

251

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

579

متعافون اليوم

281282

إجمالي الإصابات

16169

إجمالي الوفيات

211384

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا