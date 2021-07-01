بعد تغييرها.. ننشر الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات

كتب- مينا غالي:

أعلنت عدة قنوات فضاية تغيير تردداتها على النايل سات بدءًا من اليوم 1 يوليو، حيث انتهت تردداتها القديمة على القمر الصناعي نايل سات يوم أمس 30 يونيو.

وينشر "مصراوي" الترددات الجديدة للقنوات الفضائية التي غيرت تردداتها على النحو التالي:

1- التردد الجديد لقناة on على القمر الصناعى النايل سات: 11861 رأسى بمعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

2- التردد الجديد لقناة dmc على القمر الصناعى النايل سات: 12092 رأسى بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

3- Dmc دراما: 11449 أفقي بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

4- أون تايم سبورتس: 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

5- قناة cbc :11785 رأسي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

6- Cbc سفرة: التردد 11488 أفقي، ومعدل الترميز 5/6، ومعامل تصحيح الخطأ: ¾.

7- القاهرة والناس: 11765 أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

8- قناة الحياة: 12207 عمودي، ومعدل الترميز هو 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

9- قناة ten: تردد 11842 أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل التصحيح: 5/6 .

10- قناة النهار: 11785 رأسي، معدل الترميز: 27500، وتصحيح الخطأ: 4/3.