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حدث في 8 ساعات| حقيقة منع زاهي حواس من السفر.. وتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء

05:35 م الخميس 01 يوليه 2021
حدث في 8 ساعات| حقيقة منع زاهي حواس من السفر.. وتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد نصار:

شهدت مصر اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية هامة على مختلف الأصعدة، أبرزها إعلان خريطة الظواهر الجوية خلال فصل الصيف، ورد مستشار زاهي حواس، على أنباء منع الأخير من السفر خارج البلاد، فضلا عن بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء.

وجاءت أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

زاهي حواس أسعار الكهرباء بطاقات التموين منظومة البناء الجديدة الطقس الرئيس عبدالفتاح السيسي أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبيراميدز

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