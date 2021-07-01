حدث في 8 ساعات| حقيقة منع زاهي حواس من السفر.. وتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء
كتب- محمد نصار:
شهدت مصر اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية هامة على مختلف الأصعدة، أبرزها إعلان خريطة الظواهر الجوية خلال فصل الصيف، ورد مستشار زاهي حواس، على أنباء منع الأخير من السفر خارج البلاد، فضلا عن بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء.
وجاءت أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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