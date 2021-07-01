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مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

04:48 م الخميس 01 يوليه 2021
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كتب- محمد عبيد:

شارك الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك في دورته الـ63 وجمعيتها العامة العادية في دورتها رقم 26 بمدينة الرباط بالمغرب، حيث فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة، كما حصلت على عضوية جميع اللجان الفنية الخمس، وهي النقل الجوي، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والملاحة الجوية، والبيئة.

وضم الوفد المصري كل من الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، ومجدي جلال رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني.

وهنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، العاملين بقطاع الطيران على فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذى لـ"الأكاو"، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بدور محوري في صناعة الطيران المدني على المستوى العربي والإقليمي، وتسعى دائمًا للمشاركة في تعزيز التعاون بين الأشقاء العرب في مجالات الطيران المدني المختلفة.

وخلال انعقاد الجمعية العامة للمنظمة، التي تعقد يومي (1 و 2 يوليو) يتم مناقشة الموضوعات والملفات الهامة الخاصة بصناعة النقل الجوي الدولي ، وذلك على مستوى الدول العربية ، وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة ولجانها الفنية ، ودراسة الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة مع مشروع الوصف الوظيفي، وكذا الخطة الاستراتيجية العامة للمنظمة للفترة 2020-2022 ، وكذا مناقشة التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، وآليات تعافي وانتعاش قطاع الطيران المدني.

يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني، هي منظمة عربية متخصصة، تابعة لجامعة الدول العربية، تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال الطيران المدني وتطويره، ويصل عدد الدول الأعضاء إلى 21 دولة عربية، كما يضم هيكل الهيئة جمعية عامة، ومجلس تنفيذي، وإدارة عامة، وخمس لجان مكونة من خبراء متخصصين يمثلون الدول الأعضاء.

المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني منتصر مناع وزير الطيران مصر

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