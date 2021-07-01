وزير النقل: إنشاء محور مروري جديد على جانبي خط السكة الحديد (العباسية - طرة)

كتب- أحمد مسعد:

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم.

بدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، حيث تابع وزير النقل أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98% وتشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

كما تابع الوزير إزالة كافة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين كما تم الانتهاء من منزل شارع الجزائر والانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين - الجزائر - العمرانية 1 - العمرانية 2 - مصرف الكونيسة - مصر للطيران) وكوبري الطالبية.

وأكد الوزير على سرعة البدء في إنشاء محور مروري جديد بناءً على توجيهات القيادة السياسية على جانبي خط السكة الحديد العباسية طرة بعد إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد والذي يبدأ شمالا من طريق الأوتوستراد وجنوبا حتى ميدان الجزائر في مرحلته الأولى ثم بعد ذلك إلى منطقة حلوان والتبين.

كما وجه الوزير بسرعة البدء في دراسة إنشاء الطريق السطحي أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبري علوي، بعدها تابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالي ومخطط الانتهاء منه في 30 أغسطس 2021 ليصبح أسرع كوبري على نهر النيل تم تنفيذه في مصر.

وقد وجه الوزير بسرعة البدء في إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى و الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى تقاطع إسكندرية الزراعي بطول 15 كم، كما اطلع على الخطة الخاصة بتطوير تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد انتهاء التصميمات، موجها بالبدء الفوري في تنفيذها.

ثم تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، أعمال تنفيذ المسافة من طريق القاهرة - إسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي حيث التقى خلال جولته بعدد من المواطنين وطمأنهم الوزير أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي، مشيرًا إلى أن كل مواطن سيأخذ حقه وفقًا للقانون ولن يضار أي مواطن.

بعدها تفقد وزير النقل كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذها 85% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق ثم تفقد الوزير كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 95%, والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج.

ووجه الوزير بسرعة البدء في محور المرج الذي يتم تنفيذه بناء على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري كما تم متابعة كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة100% بالمطالع والمنازل، كما تابع الوزير خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ وجاري تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه 95% ويبلغ طول الكوبري 1300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب في حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

كما تابع الوزير الأعمال الجارية للانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من السلام حتى نفق سعد الدين الشاذلي بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة وحيث كان قد تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي.

ووجه الوزير بسرعة صيانة الدورانات للخلف في منطقة سعد الدين الشاذلي وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائري كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الدراسة المتكاملة الخاصة بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات الموجودة أسفل الكباري وخاصة أسفل الطريق الدائري ووجه الوزير باستمرار أعمال إزالة المخلفات وأعمال النظافة على مدار الساعة وتنفيذ كافة الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي واللوحات الإرشادية وسرعة الانتهاء من خطة إضاءة الطريق.

وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام، مضيفا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء تطوير فوري لكل منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير.