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لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز.. خطوات ضبط التردد الجديد لقناة "أون تايم سبورتس"

02:34 م الخميس 01 يوليه 2021
لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز.. خطوات ضبط التردد الجديد لقناة "أون تايم سبورتس"

مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب- مينا غالي:

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتوقف بث قنوات "أون تايم سبورتس" في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على الترددات القديمة، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز.

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر التردد الجديد لقنوات "أون تايم سبورتس"، التي أعلنت عنه وهو: 11861 رأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويستعرض "مصراوي" كيفية ضبط التردد الجديد لقنوات "أون تايم سبورتس" على النحو التالي:

أولاً بالنسبة للريسيفر العادي المتصل بالتلفاز:

- فتح قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر.

- اختيار قائمة الترددات.

- إضافة تردد جديد من الزر الأحمر.

- إدخال التردد، وكافة البيانات الموضحة بالأعلى.

- الضغط على زر البحث.

- ستتم إضافة التردد أو القناة في قائمة القنوات.

ثانيًا: بالنسبة للتلفاز المزود بريسيفر مدمج داخله built in

- الضغط على القائمة الرئيسية "menu".

- الضغط على عبارة "installation" أو تركيب بالعربية.

- الضغط على "إضافة تردد جديد".

- كتابة التردد الجديد "11681".

- اضغط "بحث" وبعد تنزيل القناة اضغط "ok" أو موافق.

- سيتم تنزيل القناة، ويتم تثبيت ترددها.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، وبلال علام على القناة الصوتية الثانية، ويبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الساعة السابعة مساء.

مباراة الأهلي وبيراميدز قناة أون تايم سبورتس بطولة الدوري المصري كرة القدم

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