Masrawy logo white

إغلاق الجناح.. هيئة الكتاب تحذر من عقوبات قاسية على حفلات التوقيع

02:34 م الخميس 01 يوليه 2021
إغلاق الجناح.. هيئة الكتاب تحذر من عقوبات قاسية على حفلات التوقيع

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- مصراوي:

جدد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، تحذير دور النشر المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 من مخالفة القواعد والتعليمات التي أقرتها وزارة الثقافة وعلى رأسها عدم إقامة حفلات توقيع.

ونشرت الصفحة الرسمية للمعرض، تصريحات لرئيس هيئة الكتاب، أن من يخالف التعليمات من دور النشر المشاركة بالمعرض أو يقوم بعمل حفلات توقيع للكتب، سوف يغلق جناحه لمدة يوم، وإذا قام بنفس الشيء مرة أخرى سوف يغلق جناحه طول أيام المعرض، ويحرم من المشاركة في الدورات القادمة للمعرض.

وشدد الحاج علي، أن جميع فعاليات البرنامج الثقافي الخاصة بالمعرض ستقام عبر المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية من أبرز ما المعرض في دورته الحالية، لأنه أصبح من الممكن الحصول على الخدمات من خلالها بشكل احترافي، فهي تمثل نقلة فريدة، موضحا أن عملية حجز التذاكر عبر الموقع تأتي لتحديد كم الزوار، للتمكن من القيام بكل الإجراءات الاحترازية بشكل صحي ومنتظم.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أن المعرض متاح يوميا لاستقبال 100 ألف زائر في اليوم، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء، ماعدا الجمعة يستقبل المعرض زواره من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء، لافتا إلى أن فعاليات المعرض مستمرة حتى 15 يوليو بزيادة 4 أيام عن الدورات السابقة لتعويض تقليص الأعداد من الحضور احترازا من جائحة كورونا.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع، على أن يبدأ حضور الجمهور اليوم الخميس من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.

معرض القاهرة الدولي للكتاب هيثم الحاج علي فيروس كورونا مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة

الخبر التالى:

لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز.. خطوات ضبط التردد الجديد لقناة "أون تايم سبورتس"

كورونا.. لحظة بلحظة

251

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

579

متعافون اليوم

281282

إجمالي الإصابات

16169

إجمالي الوفيات

211384

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النصف الثاني أشد حرارة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا