الزراعة: "صحة الحيوان" يختتم دورة الأمان الحيوي بجامعة قناة السويس

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كتب- أحمد مسعد:

‏عقد معهد بحوث الصحة الحيوانية لجنة شهر يونيو العلمية 2021، على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وتم مناقشة مستفيضة لكل باحث بعدد 16 باحثا متقدمين للحصول على درجة باحث أول و12 باحثاً للحصول على درجة رئيس بحوث من تخصصات مختلفة من أقسام المعهد الرئيسي ومعاملة الفرعية.

وقدم الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد، التهنئة للباحثين بمعملي البروسيلا وأنفلونزا الطيور لاعتمادهما كمعملين مرجعيين في أفريقيا من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

وطالب جميع معامل المعهد بأن يحذوا حذوهم للحصول على المرجعية الدولية وأن يبذلوا العرق والجهد لرفع كفاءاتهم وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم العلمية والتطبيقية.

وناقش أعضاء اللجنة البحوث المقدمة ومنها التي تخدم المشروعات القومية وتحل المشكلات الحقلية، موجها أعضاء اللجنة إلى الاهتمام بتنفيذ البحوث التطبيقية ومخرجاتها لخدمة القطاع الزراعي والصناعي والخاص ودعم صغار المربيين لخدمة القطاع الزراعي.

وامتدت المناقشات مع الباحثين لأكثر من 10 ساعات على مدى يومين متتاليين لإثراء المنظومة العلمية والبحثية بالمعهد.

وفي سياق متصل وانطلاقا من الدور المجتمعي والإرشادي لمعهد صحة الحيوان اختتمت أمس الدورة التدريبية التي أقيمت بالاشتراك مع كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس بمقر الكلية بعنوان "الأمان الحيوي في المعامل البيولوجية" بحضور الدكتور داليا منصور حامد عميد كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، والدكتور عيد موسى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتابعها باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور عصام كامل مدير مركز التدريب والتعليم والاستشارات بالمعهد.

وأشار مدير المعهد، إلى أن تلك الدورة تأتي في نطاق بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد وكلية طب بيطري قناة السويس والتعاون المستمر بين المعهد وإدارة الكلية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع المخلفات البيولوجية والمخاطر التي قد يتعرضوا لها أثناء فحص العينات بالمعمل وكيفية أتقاءها، مضيفا: الأمن والأمان الحيوي في المعامل هو مفتاح السلامة والصحة المهنية للعاملين في هذا المجال.

وأشادت الدكتورة داليا منصور حامد عميدة الكلية بالتعاون الوثيق والمستمر مع المعهد وإدارته وشكرت بصفة خاصة الدكتور مدير المعهد على استجابته السريعة في تنفيذ الدورات التدريبية المشتركة.

وأوضح مدير مركز التدريب والتعليم والاستشارات بالمعهد أن تلك الدورة تأتي في نطاق سلسلة من الدورات الخاصة بالأمن والأمان الحيوي في المعامل البيولوجية وسيتم تنفيذ دورات أخرى متتالية منها "تقدير المخاطر البيولوجية طبقاً لدرجة الخطورة وكيفية قياسها" و"الطرق المختلفة للتطهير" و"التعقيم والتخلص الآمن من المخلفات البيولوجية" و"كيفية نقل المواد البيولوجية من مكان الى آخر وتطبيق الطرق القياسية الموحدة".

وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات المعتمدة طبقاً لمواصفة أيزو 21001: 2018.

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