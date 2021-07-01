قسط شهري 2000 جنيه.. نظم سداد ثمن شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة (نصف تشطيب)

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حجز مرحلة جديدة من شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس خلف الجامعة الأمريكية.

وللحجز في المشروع يتم شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر، حتى يوم 15 يوليو المقبل مقابل 200 جنيه، حيث يتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية، والتي تجرى يوم 28 يوليو بعد انتهاء فترة الحجز.

ويتكون المشروع من 70 شقة، والعمارة عبارة عن دور أرضي، و5 أدوار متكررة وجراج، والشقق المطروحة للحجز عبارة عن 109 أمتار و152 مترًا، نصف تشطيب.

ويسجل سعر المتر لكل المساحات 6500 جنيه، حيث وصل سعر الشقة 109 أمتار لـ 708 ألف جنيه، وجدية الحجز 70 ألف جنيه، وهي تمثل 10% من قيمة الوحدة، أما الشقة الـ 152 مترًا وصل سعرها 988 ألفًا، بجدية حجز 98 ألفًا، وهي تمثل 10% من قيمة الوحدة أيضًا، ويمكن سداد 60% أو 70 من ثمن الوحدة قبل الاستلام، كما تصل مدة السداد بعد الاستلام لـ 20 سنة.

وفيما يلى تفاصيل الأقساط الشهرية ومدى السداد التي تصل لـ 20 سنة:

نظام السداد للوحدة الـ 109 أمتار، سيكون عبارة عن سداد 70 ألف جنيه جدية حجز، و141 ألفا دفعة تخصيص ثم 212 ألفا، دفعة تعاقد واستلام، وبهذا يكون الحاجز سدد 60% من ثمن الوحدة ويتبقى 40% سيتم سدادها على 5 سنوات عبارة عن أقساط ربع سنوية قيمة القسط 19 ألفا، بحوالى 6300 جنيه شهريا.

أما لو تم سداد ثمن الوحدة على 20 عاما، سيكون عبارة عن سداد 70 ألف جدية حجز، 141 ألف جنيه دفعة تخصيص ثم 212 ألفا دفعة تعاقد واستلام، وبهذا يكون الحاجز سدد 60% من ثمن الوحدة ويتبقى 40% سيتم سدادها على 20 سنة عبارة عن أقساط ربع سنوية قيمة القسط 8815 ألفا، بحوالى 2900 جنيه شهريا.

كما يوجد نظام آخر للسداد للوحدة الـ 109 أمتار، عبارة عن سداد 70 ألف جنيه جدية حجز، و212 ألفا دفعة تخصيص ثم 212 ألفا دفعة تعاقد واستلام، وبهذا يكون الحاجز سدد 70% من ثمن الوحدة ويتبقى 30% سيتم سدادها على 20 سنة عبارة عن أقساط ربع سنوية قيمة القسط 6444 جنيها، بحوالي 2100 جنيه شهريا.

أما شقق الـ 152 مترا، دفع ثمنها سيكون عبارة عن سداد 98 ألفا جدية حجز، 296 ألفا دفعة تخصيص ثم 296 ألفا، دفعة تعاقد واستلام، وبهذا يكون الحاجز سدد 70% من ثمن الوحدة ويتبقى 30% سيتم سدادها على 20 سنة عبارة عن أقساط ربع سنوية قيمة القسط 9250 جنيه، بحوالى 3000 جنيه شهريا.

اقرأ أيضًا:

تعرف على خطوات الحصول على شقة من الإسكان بالقاهرة الجديدة

مبادرة التمويل العقاري| 5 خطوات للحصول على شقة بالتقسيط خارج مشروعات "الإسكان"