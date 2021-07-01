الأمين العام لنقابة الصحفيين يشيد بـ "اللائحة الإدارية" الموحدة للمؤسسات القومية

كتب- مينا غالي:

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن أصل العمل بين النقابة والمؤسسات المختلفة هو الحوار والوصول إلى نقاط الاتفاق بما يضمن المصلحة العامة للجميع وهو ما كان واضحًا في الاجتماعات التي تمت بين النقابة والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي.

وأضاف شبانة: كانت هناك اجتماعات سرية جمعت بينه ونقيب الصحفيين ضياء رشوان مع مجلس الهيئة الوطنية للصحافة أكثر من مرة بمقر الهيئة حتى تم الوصول لنقاط الاتفاق المطلوبة بالنسبة للائحة الإدارية الموحدة للعاملين بالمؤسسات القومية الصحفية، وتم وضع كافة الملاحظات في الاعتبار وكان هناك تجاوب كبير من الهيئة الوطنية.

وأكد شبانة أن هناك حرصًا كبيرًا من الهيئة الوطنية للصحافة على مصالح الزملاء الصحفيين والإداريين بالمؤسسات القومية بإصدار لائحة موحدة ليعرف كل زميل من خلالها حقوقه وواجباته، وكانت مواد الحقوق أضعاف مواد الواجبات وتمتاز بكثير من المميزات كالرعاية الصحية المميزة والحقوق المالية والوظيفية.

ووجه شبانة الشكر للهيئة الوطنية برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي ونائبه أحمد مختار وكذلك المستشار القانوني على تقديرهم للنقابة وتحملهم اجتماعات زاد وقتها عن خمس ساعات بكل اجتماع للوصول إلى هذه اللائحة اللائقة.