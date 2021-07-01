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صراع دائم بين كتلتين.. الأرصاد: استمرار زيادة الشعور بدرجات الحرارة خلال الصيف

01:37 م الخميس 01 يوليه 2021
صراع دائم بين كتلتين.. الأرصاد: استمرار زيادة الشعور بدرجات الحرارة خلال الصيف

الأرصاد الجوية

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صفة مستمرة طوال فترة فصل الصيف تؤثر على الأجواء على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان لها: مع بداية النصف الثاني من يوليو يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل إلى شمال أفريقيا ويبدأ تأثير الرياح الشرقية الهادئة الرطبة التي تزيد الشعور بدرجة الحرارة وتكون هذه سمة الفترة المقبلة لفصل الصيف.​

وأضافت هيئة الأرصاد: ويظل الصراع الدائم بين الكتلتين الشرقية والغربية مستمرا خلال الفصل ومن ذلك يتبين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة فصل الصيف

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