بالحرف اليدوية والتراثية.. جناح حلايب وشلاتين يخطف الأنظار بمعرض الكتاب (صور)

كتب- مصراوي:

تصوير- أحمد جمعة:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، فعاليات الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث فتح المعرض أبوابه اليوم الخميس أمام الجمهور.

ومن أهم الأجنحة التي يمكن أن تلفت نظر الجمهور في المعرض هو جناح حلايب وشلاتين، والذي يعرض الكثير من الحرف اليدوية والتراثية لجمهور الكتاب.

وقال النائب علي نور عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين لمصراوي: هذه ليست المشاركة الأولى لنا في معرض الكتاب، فقد شاركنا مرتين قبل ذلك، ولكن مشاركتنا هذه الدورة الاستثنائية مشاركة متميزة.

وأضاف نور: تأتي مشاركة الحرف التقليدية في معرض الكتاب من باب المعرفة، فالكتب ليست هي الباب الوحيد للعلم، وهذه الحرف تعد تراثا يجب الحفاظ عليه، ولها أهمية خاصة لدينا، ويمكن من خلال عرضها للجمهور أن نساعد في انتشارها، خاصة أن أغلب الأسر والسيدات يعملن بها، وأغلبها من خامات بسيطة مثل الخوص أو الجلود ولكن طريقة صناعتها هي ما يميزها.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية: السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، و12 دول آسيوية هي: العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي: صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وتشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض.​