مطارا شرم الشيخ وبرج العرب يستقبلان أولى رحلات طيران الخليج من البحرين

أقدم كنيسة أنجليكانية بمصر.. رئيس الأسقفية يرسم شماسًا وقسيسًا غدًا

كتب - محمد عبيد:

استقبل كل من مطاري برج العرب وشرم الشيخ الدوليين، أولى رحلات شركة طيران الخليج، حيث وصلت مطار شرم الشيخ الدولي كمحطة أولى في رحلتها المتوجهة من مطار المنامة بالبحرين إلى مطار برج العرب.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات: تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، واستقبال الركاب بالورود، وقام فريق العلاقات العامة بمجهود مشرف في كِلا المطارين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

جدير بالذكر أنه سيتم استقبال رحلتين أسبوعيا على نفس خط الطيران طوال الفترة القادمة وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة الحركة السياحية مرة أخرى، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.