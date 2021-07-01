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بينها سجن 15 مايو.. قطع المياه عن 3 مناطق كبرى بالقاهرة لمدة 8 ساعات غدا

01:02 م الخميس 01 يوليه 2021
بينها سجن 15 مايو.. قطع المياه عن 3 مناطق كبرى بالقاهرة لمدة 8 ساعات غدا

قطع المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق: (امتداد 15 مايو - سجن 15 مايو - مدينة الأبطال والمثلث بحلوان)، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

وأضافت الشركة أن قطع الخدمة؛ نظرًا لقيامها بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين، والتي تستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوي بالمحطة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد دبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياه القاهرة امتداد 15 مايو حلوان سجن 15 مايو مياه الشرب

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