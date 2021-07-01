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الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بشمال الواحة بأكتوبر الجديدة

12:39 م الخميس 01 يوليه 2021
الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بشمال الواحة بأكتوبر الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 4 يوليو الجاري وحتى يوم الأحد 22 أغسطس القادم، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورات من (1 : 9)، بالحي الأول بمنطقة شمال الواحة والمحجوزة بالقرعة العلنية.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (1)، وتشمل القطع من (1: 40)، يوم الأحد المقبل، والقطع من (41 : 80) يوم الاثنين 5 يوليو، والقطع من (81 : 120) يوم الثلاثاء 6 يوليو، وباقي القطع تباعا.

عاصم الجزار أراضي الإسكان وزير الإسكان والمرافق أكتوبر الجديدة

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