خطوة جديدة من الحكومة لبدء تطبيق منظومة تراخيص البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، في ختام ورش العمل التدريبية، للتجهيز لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتي تم إعدادها فى إطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه تم خلال ورش العمل، والتي استمرت لمدة أسبوعين، تدريب العاملين بالإدارات المحلية بجميع المحافظات، على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.​