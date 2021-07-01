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لمدة 8 ساعات.. قطع وضعف المياه عن 4 مناطق كبرى بالجيزة

11:58 ص الخميس 01 يوليه 2021
لمدة 8 ساعات.. قطع وضعف المياه عن 4 مناطق كبرى بالجيزة

انقطاع مياه الشرب

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام)، وضعفها بفيصل والهرم لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء غدِ الجمعة حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي السبت.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن ذلك يعود إلى تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.​

انقطاع المياه الجيزة شركة مياه الشرب والصرف مساكن ضباط الرماية والشباب حدائق الأهرام

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