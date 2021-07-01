4520 زائرًا في الساعات الأولى.. تكدس أمام بوابات دخول معرض الكتاب (صور)

كتب- مصراوي:

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع فتح أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 52، تكدسًا كبيرًا من الجمهور على بوابة الدخول رقم 3 والمسموح للجمهور الدخول منها للمعرض.

ورصدت إحصائيات المعرض في أولى ساعات افتتاحه توافد 4520 زائرا حتى الآن.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، و12 دولة آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وتشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، و خريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض.

ذلك إلى جانب انطلاق مبادرة ثقافتك كتابك وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة.

كما وفرت وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات خطوط أتوبيسات من وإلى مقر المعرض للتيسير على الزائرين.