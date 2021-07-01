وزير الري يتابع استعدادات انعقاد أسبوع القاهرة الرابع للمياه

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا اليوم الخميس، مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".

وقال وزير الري، إن أسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام ٢٠١٨ بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢١ يأتي تتويجًا للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في النسخ الثلاث السابقة منه، حتى أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامة في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف عبدالعاطى، أن هذا الحدث يأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية بشكل متسارع، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليميًا ودوليًا.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري تنظم الأسبوع بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، والذى يشارك فيه عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وتكثف السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها خلال الفترة الحالية من أجل الإعداد الجيد للأسبوع، وتواصل السكرتارية تلقي طلبات تنظيم الجلسات الفنية وورش العمل والأحداث الجانبية من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة للطلبات الخاصة بتنظيم أحداث رفيعة المستوى بمشاركة وفود رسمية وعدد من الوزراء والسفراء وكبار الموظفين والخبراء الدوليين، حيث تم تلقي طلبات تنظيم أكثر من ٢٠٠ جلسة متنوعة.

كما سيتم خلال الأسبوع تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣"، والذي سيضم نخبة من السادة رؤساء الوزراء والوزراء وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء، من بينهم وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة والسادة وزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين من مصر ومختلف دول العالم.

كما تم توجيه الدعوة لوزيرة الطاقة والتجارة البريطانية والمسئولة عن ملف التغيرات المناخية ومؤتمر cop26، لبحث المعوقات التى تواجه توفير التمويل اللازم لمواجهة إخطار التغيرات المناخية، وذلك من خلال جلسة خاصة بتمويل المشروعات من صندوق المناخ الأخضر، كما يتم التنسيق لعقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي "فيكتوريا - البحر المتوسط" بدعم من البنك الأفريقي للتنمية.

هذا بالإضافة للعديد من الفعاليات الأخرى رفيعة المستوى، والتي من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، و منتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدي الاستثمار الأفريقي الأوروبي الذين ينظمهما الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والبنك الأفريقي للتنمية، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

كما تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل حول الزراعة المستدامة وورشة أخرى حول مركز تميز المياه، وورشة عمل "تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مجال المياه والبحث والتطوير والابتكار: الفرص والتحديات" التي تنظمها مبادرة البرمجة المشتركة حول "تحديات المياه من أجل عالم متغير".

ولازالت السكرتارية تتلقى العديد من الطلبات لتنظيم الجلسات والأحداث الجانبية والأحداث رفيعة المستوى التي سيتم الإعلان عنها تباعًا.

كما تتابع السكرتارية باستمرار موقف الأنشطة والمسابقات المختلفة التي ستُعقد خلال الحدث منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين، وعلي جانب آخر، تتواصل الترتيبات الخاصة بملتقى "المخترعين الصغار" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والجدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي قرر رعاية مجموعة من جوائز المسابقات وتخصيص مكافآت مالية للمراكز الأولي فيها.

وقد أبدت عدد من الشركات المحلية والدولية رغبتهم في الانضمام للمعرض المقام على هامش الأسبوع والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات السابقة، حيث شهد إقبالا ملحوظًا من الشركات والمنظمات الذين حرصوا على عرض أنشطتهم وبرامجهم ومنتجاتهم المختلفة على زوار المعرض وضيوف المؤتمر من الدول المختلفة، ويشتمل المعرض المقام على هامش الأسبوع على معرض لتكنولوجيا الري الحديث الري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه.

ويتم خلال الفترة القادمة الإعلان بشكل دوري عن التقدم المحرز في الإعدادات الخاص بالأسبوع والشركاء والرعاة من مصر وخارجها، ولا يزال باب التسجيل مفتوحًا لتسجيل الأفراد والمجموعات بسعر مخفض وحتى الرابع عشر من يوليو ٢٠٢١ على الرابط التالي:اضغط هنا