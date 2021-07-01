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تؤثر على الرؤية.. الأرصاد: ظاهرة جوية تسيطر على جنوب شرق البلاد الآن

10:32 ص الخميس 01 يوليه 2021
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كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن الرمال المثارة على الجنوب الشرقي للبلاد تؤثر على الرؤية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها: مثلث حلايب وشلاتين والمجرى الملاحي لبحيرة ناصر وأبوسمبل، وذلك يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ظاهرة جوية الأرصاد الجوية مثلث حلايب حلايب وشلاتين

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