7 طرق.. النقل العام: 10 جنيهات سعر تذكرة خطوط معرض الكتاب

إعداد- محمد نصار:

خصصت هيئة النقل العام بالقاهرة 7 خطوط لنقل المواطنين ورواد معرض الكتاب

وقتل اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لمصراوي، إن سعر التذكرة على خطوط المعرض تبلغ 10 جنيهات.

الخط الأول: 10 سيارات



(ميدان عبدالمنعم رياض - رمسيس - العباسية - جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب)



الخط الثاني: 10 سيارات

(دوران شبرا - شارع شبرا - ميدان أحمد حلمي - شارع رمسيس - العباسية - نادي السكة - جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب)

الخط الثالث: 8 سيارات

(النزهة الجديدة - ميدان الحجاز - السبع عمارات - مكرم عبيد - مصطفى النحاس - المنهل - الوفاء والأمل - معرض الكتاب)



الخط الرابع: 7 سيارات

(الأميرية - ميدان المطرية - الحلمية - كلية بنات عين شمس - ميدان رابعة - الحي السابع - حي السفارات - معرض الكتاب)



الخط الخامس: 10 سيارات

(ميدان الجيزة - جامعة القاهرة - قصر العيني - السيدة عائشة - الأوتوستراد - جامعة الأزهر - معرض الكتاب)



الخط السادس: 5 سيارات

(صقر قريش - كارفور المعادي - نادي وادي دجلة - الطريق الدائري - محور المشير - معرض الكتاب)



الخط السابع: 8 سيارات

(المظلات - سراي القبة - روكسي - السبع عمارات - الحي الثامن - الوفاء والأمل - محور المشير - معرض الكتاب)

خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب

(أحمد حلمي معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 16 سيارة)

(عبدالمنعم رياض معرض الكتاب الجامعة الأمريكية بعدد 15 سيارة)

(شرق شبرا الخيمة معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 12 سيارة)

(بولاق الدكرور معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 7 سيارات)