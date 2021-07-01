Masrawy logo white

اليوم.. قطع المياه 8 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة

02:31 ص الخميس 01 يوليه 2021
اليوم.. قطع المياه 8 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة

انقطاع الـمـيـاه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الاهرام وضفعها بفيصل والهرم ) لـمـدة 8 سـاعـات، اعـتـبـاراً مـن الـ 10 مساء غد الجمعة، حتى الـ 6 من صباح السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الي تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لاعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.

انقطاع المياه الجيزة شركة مياه الشرب حدائق الاهرام

الخبر التالى:

تبدأ اليوم.. 16 يوما إجازة خلال يوليو (نصفها متصلة)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

579

متعافون اليوم

281282

إجمالي الإصابات

16169

إجمالي الوفيات

211384

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:درجة الحرارة 40 في الظل.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا