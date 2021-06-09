مفوض العشائر الفلسطينية بغزة: نقابة المحامين المصرية دورها مشرف في الدفاع عن قضيتنا - فيديو

مصراوي

عبر عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من قبل نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.

وقال خلال لقائه بهم، بنقابة المحامين، الأربعاء: "لقد كان لقاء مثمرًا للغاية مع الأخوة والأشقاء في نقابة المحامين المصرية، وسعدنا بما سمعناه من انتماء صادق للقضية الفلسطينية، منوهًا إلى أن هذا اللقاء عبر عن مدى الترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، الشعب المصري والشعب الفلسطيني".

وأضاف المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، أن مصر دائمًا تساند القضية الفلسطينية وتساند الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقه في أرضه المغتصبة، مشددًا على أن نقابة المحامين لها مواقف وطنية مشرفة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وفي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية بكافة أشكالها.

وأكد المصري، أن القرار الذي نوه عنه نقيب المحامين بخصوص تشكيل لجنة فلسطين والقدس يكون مهمتها التواصل مع نقابة المحامين في فلسطين لإعداد الملف القانوني بشأن الجرائم التي يقوم بها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والداخل المحتل، والتواصل مع كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة، هو قرار شجاع وطني يستحق عليه كل التقدير والاحترام.