بعد تنصيبه رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.. من هو المطران الدكتور سامي فوزي؟

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مصراوي

احتفلت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، أمس الثلاثاء، بتنصيب المطران سامي فوزي رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ومطرانا لإبراشية مصر على يد المطران الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الذي تفرغ للخدمة الروحية، حيث أجريت مراسم تسليم وتسلُم وسط أجواء من الود والمحبة، وذلك بحضور مجموعة من رؤساء أساقفة الكنيسة الإنجليكانية حول العالم، من بينهم: جوسيا فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم، وجاستن بادى رئيس أساقفة جنوب السودان ورئيس اتحاد كنائس جنوب الكرة الأرضية، وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان، وفولى بيتش رئيس أساقفة إقليم الكنيسة الإنجليكانية بأمريكا الشمالية.

وقال الدكتور سامي فوزي - في خطاب تنصيبه - إن "الكنيسة خدمة اجتماعية وتعليمية وطبية وثقافية، وتخدم المجتمع بكل أطيافه بلا تمييز على أساس جنس أو طائفة أو دين، وسوف تستمر الكنيسة في دعم الفقراء والمعوزين والمهمشين وذوي الهمم، كما تهتم بشكل خاص باللاجئين من خلال مؤسسة الرعاية الأسقفية، والتي تضع نصب عينيها تنمية المجتمع بما يحقق الرخاء لأفراده".

وأضاف "الكنيسة تحظى بتشجيع الدولة المصرية في عملية بناء الإنسان، وهو ما نراه واضحا في العمل الدؤوب للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل بكل جد من أجل بناء مجتمع متقدم ناهض يقبل فكر الآخر ويقود إلى التنمية الشاملة".

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن المطران سامي فوزي على النحو التالي:

– ولد عام 1963 بالقاهرة

– تخرج من كلية الهندسة عام 1985

– حصل على دبلوم فى العلوم اللاهوتية من جامعة ويلز عام 1991

– حصل على درجة الماجستير فى اللاهوت من جامعة برمنجهام عام 1998

– حصل على درجة الدكتوراه فى اللاهوت من جامعة برمنجهام عام 2002

– رُسم شماسى بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك عام 1990

– رُسم قسا عام 1991

– خدم كمساعد قسيس بالكنيسة بالإسكندرية منذ عام 1991 حتى 1994

– خدم كقس مساعد للأسقف منذ عام 1994 حتى 1997

– خدم كراعى للكنيسة بالإسكندرية منذ عام 2002 حتى الآن

– مُحاضر بكلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2005 حتى الآن

– عميد كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية منذ عام 2009 حتى الآن

– شغل منصب مدير كلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2012 حتى الآن

– تم تنصيبه أسقف لمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2017

– تم اختياره نائبًا لرئيس الأساقفة عام 2020

- نُصّب مطرانا لإبروشية مصر ورئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالأمس الثامن من يونيو.