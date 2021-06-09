Masrawy logo white

لفتح أسواق جديدة.. "السياحة" تطلق فيلمًا ترويجيا للحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر

09:56 م الأربعاء 09 يونيو 2021
لفتح أسواق جديدة.. "السياحة" تطلق فيلمًا ترويجيا للحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إطلاق فيلم ترويجي لحملة "إيكو إيجيبت" التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة البحرية ورفع الوعي البيئي، وفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية المستدامة في مصر.

وكشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، عن تلقيه خطابا من عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشأت والأنشطة السياحية، يفيد بأنه في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي في 25 يونيو الجاري، ستطلق مصر أول حملة عالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر "إيكو إيجيبت" وذلك بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارات البيئة والسياحة والطيران وغرفتي الفنادق والغوص.

وأوضح عاقل، أن الحملة الترويجية تأتي ضمن الحملة القومية للسياحة البيئية التي تهدف للوصول إلى أعلى مستوى للحفاظ على الثروات الطبيعية لبيئة البحر الأحمر التي تمثل أهمية كبيرة للقطاع الفندقي في مصر، علاوة على الأهمية التسويقية لتعزيز المنتج السياحي المصري وفتح أسواق جديدة حيث يشارك بها جميع المنظمات العالمية المعنية وكبرى شركات السياحة في العالم.

وأشار إلى أن الفيديوهات المرتبطة بالحملة سيتم عرضها بالميادين العامة وصالات المطارات والحافلات السياحية، وكبرى شركات الطيران الوطنية والفنادق، مطالبا كافة المنشأت الفندقية بعرض الفيلم الترويجي من خلال شاشات بجميع مرافق الفندق وقنوات التلفاز بغرف الإقامة وصالات الاستقبال.

وزارة السياحة والآثار فيلم ترويجي حملة إيكو إيجيبت البحر الأحمر

الخبر التالى:

بعد قبولها في القرى.. ما الإجراءات المنظمة لطلبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا