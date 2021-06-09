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رئيس الوطنية للإعلام يشيد بفريق عمل صباح الخير يا مصر بعد حلقة غزة

09:40 م الأربعاء 09 يونيو 2021
رئيس الوطنية للإعلام يشيد بفريق عمل صباح الخير يا مصر بعد حلقة غزة

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

مصراوي

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التحية والتقدير لفريق عمل برنامج صباح الخير يا مصر لما بذلوه من جهد كبير لبث حلقات على الهواء مباشرة من قطاع غزة لأول مرة، من أمام برج الشروق المدمر، وسط مدينة غزة، لتناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومتابعة الجهود المصرية في إعادة الإعمار والسواعد المصرية التى تبني وتشارك الإخوة في فلسطين عمليات البناء.

وقال زين إن ذلك يأتي أيضا في إطار تقديم المساندة الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

وأثنى زين على المجهود المبذول في الإعداد والتجهيز لتلك الحلقات وما قدموه من تغطية إعلامية مهنية ومتميزة كان لها صدى جيد في وسائل الإعلام العالمية والتى احتفت ببرنامج صباح الخير يا مصر لتقديمه تلك الحلقة عن غزة.

وأضاف زين أننا مستمرون في تقديم تلك المسانده الإعلامية ، حيث سيقوم فريق عمل البرنامج بإجراء عدد من اللقاءات الصحفية وإنتاج البرامج الصحفية عن المستجدات على الساحة الفلسطينية، وتمنى زين لفريق عمل البرنامج التوفيق والنجاح فى عملهم ولكافة العاملين بالوطنية للإعلام.

حسين زين الوطنية للإعلام صباح الخير يامصر قطاع غزة اعمار غزة

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