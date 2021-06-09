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نقل النواب: لجنة مصغرة لمعاينة موقع المحلات التابعة للسكة الحديد بمدينة أبو حماد

08:21 م الأربعاء 09 يونيو 2021
نقل النواب: لجنة مصغرة لمعاينة موقع المحلات التابعة للسكة الحديد بمدينة أبو حماد

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، بالنظر فى طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، الخاص بالمغالاة في أسعار إيجار المحلات التابعة للسكة الحديد بمدينة أبو حماد، وتأخر تنفيذ سور السكة الحديد وسط مدينة أبو حماد.

وقررت اللجنة، تشكل لجنة مصغرة برئاسة النائب خالد عبد المولى عضو اللجنة، وعضوية النائب ثروت سويلم وممثلين عن السكة الحديد والمحافظة، لمعاينة موقع المحلات والاطلاع على القيم الإيجارية للمحلات المماثلة المملوكة للسكة الحديد، والتعرف على الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاع الأهالي المستغلين، ووضع أيسر الطرق لتقنين أوضاعهم، وتحرير عقود إيجار بقيم إيجارية عادلة، وعدم اللجوء إلى تهديد المواطنين لقبول الإيجارات المفروضة، أو الطرد لكونهم مخالفين أو متعدين.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن وزارة النقل تبذل جهود كبيرة ونحن جميعا نشهد بأدائها المميز، ونؤكد أن الدولة المصرية شهدت تطورا كبيرا فى قطاع النقل، وبالتالي يجب أن تتضافر الجهود ويكون هناك تعاون وتماسك حتى تستمر مصر مصر فى تقدم وازدهار وتعود كما كانت "درة" الوطن العربي وعروس الشرق.

لجنة النقل مجلس النواب أبوحماد ثروت سويلم أسعار إيجار المحلات

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