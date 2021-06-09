إيناس عبد الدايم تعلن انطلاق فعاليات عام الثقافة المصرية التونسية يونيو الجاري

البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان ويبحثان العلاقات بين الكنيستين

مصراوي

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، محمد بن يوسف سفير دولة تونس بمصر، وأميرة الحامدي المستشارة الثقافية بالسفارة التونسية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الفكرية والفنية ومناقشة أجندة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 - 2022 والذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتفاق مع نظيره التونسى قيس سعيد.

وأكدت عبد الدايم أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة، مشيرة إلى قوة وعمق العلاقات بين مصر وتونس والتقارب الوجدانى بين شعبيهما.

وأوضحت أهمية تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ فعاليات عام مصر تونس والتي تستهدف توطيد أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين.

وأعلنت انطلاق الفعاليات في 23 يونيو بأمسية ضمن مبادرة علاقات ثقافية التي ينظمها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وذلك بعد اتفاق الجانبان.

ومن جانبه أشاد سفير تونس بجهود وزارة الثقافة فى التواصل الدولى، وخلق حالة مميزة من الحراك الإبداعي بين مصر ومختلف بلاد العالم، مثمنا جهود نشر التنوير فى مصر وأبدى سعادته بإقامة أنشطة تبادلية تعكس ألوان الفنون والثقافة فى المجتمعين المصرى والتونسي تسهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات .

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على حشد كافة الجهود المشتركة بهدف إنجاح عام مصر تونس بالشكل الأمثل والذي يليق بالمكانة التاريخية والثقافية للبلدين.

جاء اللقاء بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وصبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

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