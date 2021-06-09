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"الصيادلة" تطالب وزيرة الصحة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن تكليف دفعتي ٢٠١٨و٢٠١٩

07:40 م الأربعاء 09 يونيو 2021
"الصيادلة" تطالب وزيرة الصحة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن تكليف دفعتي ٢٠١٨و٢٠١٩

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابا اليوم الأربعاء لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لمطالبتها، بتنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب، فيما يتعلق بتكليف دفعتي ٢٠١٨و٢٠١٩ ، وذلك بحصر كل دفعة 2018 كاملة وتكليف من لم يكلف منها وعمل جدول زمني للمتبقين من دفعة عام 2019 وتكليفهم طبقا لهذا الجدول الزمني.

وناشدت النقابة وزيرة الصحة باحتواء غضب شباب الصيادلة الذين يخشون ضياع مستقبلهم بعد تعب وعناء سنوات فى الدراسة بكلية الصيدلة، وحل تلك الأزمة التي أثارت المجتمع الصيدلي.

وزيرة الصحة هالة زايد النقابة العامة لصيادلة مصر

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