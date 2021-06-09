الموجة الرابعة وتخفيف الإجراءات.. كل ما قالته الصحة العالمية عن كورونا واللقاحات ومصر
كتب - أحمد جمعة:
عقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفياً لإلقاء الضوء على آخر مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط.
وتطرق المؤتمر إلى الحديث عن أزمة إصابات ووفيات كورونا في الإقليم، وموقف توزيع اللقاحات، وكافة القضايا المرتبطة به.
وينشر مصراوي أبرز المعلومات التي تطرق إليها المؤتمر الصحفي:
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