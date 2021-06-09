مصدران بالصحة يحسمان الجدل بشأن ظهور سلالات جديدة لكورونا في مصر

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدران مسؤولان بوزارة الصحة، إن الوزارة لم ترصد ظهور أي سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن.

وأوضح مصدر بقطاع الطب الوقائي بالوزارة لمصراوي، أنه يتم إجراء الكثير من تحاليل "التسلسل الجيني" للحالات الإيجابية المصابة بكورونا خلال الفترة الماضية، ولم تًظهر نتائج هذه التحاليل ظهور السلالات المتحورة.

وفي ذات السياق، شدد مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على أن مصر لم ترصد ظهور السلالات المتحورة سواءً "الهندية أو الإنجليزية أو الجنوب أفريقية"، واستخدمت البروتوكول العلاجي طوال الفترة الماضية دون ثمة تغيير يذكر.

وأوضح أن صفات الفيروس الموجودة في مصر لم تشهد تغييرا مؤثرًا سواءً على مستوى الإصابات أو العلاجات المستخدمة للشفاء.