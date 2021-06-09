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"تنشيط السياحة" تعلن إقامة 12 حدثاً دولياً سنوياً عقب انتهاء جائحة كورونا

06:23 م الأربعاء 09 يونيو 2021
"تنشيط السياحة" تعلن إقامة 12 حدثاً دولياً سنوياً عقب انتهاء جائحة كورونا

وزارة السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للتنشيط السياحي، عن إعداد وتنظيم وإقامة 12 حدثا دوليا ما بين فني وثقافي ورياضي وسياحي، وذلك بالتنسيق مع المستثمرين والقطاع الخاص السياحي بحيث يقام حدث شهرياً بإحدى محافظات مصر السياحية، على أن يتم تنفيذ تلك الأحداث عن طريق الهيئة عقب انتهاء جائحة كورونا.

وأخطرت الهيئة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية الخمس لعزمها تنفيذ هذه الخطة الترويجية والتسويقية للسياحة المصرية والمناطق السياحية التي ستشهد هذه الأحداث.

ودعت هيئة التنشيط، الغرف لمخاطبة أعضائها من الجمعية العمومية لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم لهذه الأحداث المزمع إقامتها، بما تحتوي وتتضمن أفكارا جديدة تحمل الصبغة الدولية.

من جانبه، أصدر علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، منشورا دوريا لأعضاء الغرفة بسرعة مخاطبتهم للمقترحات المطروحة من قبل أعضاء الغرفة حتى يتسنى لها إرسالها للهيئة للنظر فيها واختيار ما يناسب لمخططها.

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