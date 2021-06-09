الرئيس السيسي يهنئ البرتغال بذكرى اليوم الوطني

كتب- مصراوي:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس البروفيسور مارسيليو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم البرتغال (اليوم الوطني).

كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية البرتغالية للتهنئة بهذه المناسبة.