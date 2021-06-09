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إنجاز للدولة.. نائبة عن التنسيقية تشيد بجهود نجاح مصر في إنهاء قوارب الموت

04:56 م الأربعاء 09 يونيو 2021
إنجاز للدولة.. نائبة عن التنسيقية تشيد بجهود نجاح مصر في إنهاء قوارب الموت

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النجاح المصري في إنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وانتهاء ظاهرة "قوارب الموت" يعد بمثابة إنجاز كبير للدولة المصرية يدعو إلى الفخر.

وأضافت محروس، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، وفي حضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أنه كان يتم التلاعب بأحلام الشباب المصري والاتجار بهم، إلا أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت من القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي كانت تودي بحياة الكثير من الشباب الذين يتم التلاعب بهم.

وتابعت البرلمانية بأن هذه الجهود المبذولة في القضاء على الهجرة غير الشرعية تعد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، مشددةً على أهمية التواصل الدائم والثابت بل والتعاون بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وشددت محروس على أهمية تكثيف حملات التوعية والترويج لأخطار هذه الظاهرة بين الشباب، متسائلة في الوقت ذاته عن آلية التواصل الحي للجنة مع المواطنين.

مجلس النواب قوارب الموت تنسيقية شباب الأحزاب البرلمان

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