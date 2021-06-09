10 مواقع مميزة تتربع على عرش المواقع العربية للسنوات الأخيرة- إعلان تحريري

رغم وجود الكثير من المواقع التي تحرص على تزويد القارئ العربيّ بالمعلومات الموثوقة فإنّ هناك عددًا من المواقع المميّزة التي يكثر زوّارها مقارنة بغيرها، وفيما يأتي 10 مواقع مميزة تتربع على عرش المواقع العربية للسنوات الأخيرة، ومنها: موقع "محتويات" دليل القارئ العربي الأول، وموقع "مقالاتي" أفضل مواقع الموسوعات الناشئة، إضافة إلى موقع "الديوان".

محتويات "دليل القارئ العربي الأول"

يعدّ موقع محتويات المرجع الأول للمحتوى العربي على شبكة الإنترنت؛ فيحرص هذا الموقع على تزويد القارئ العربيّ بالمعلومات الموثوقة من المصادر المعتمدة فحسب، كما أنّه يحتوي على كثير من الأقسام التي تجذب انتباه الزائرين أيضًا، ومنها: قسم الخليج العربيّ الذي يعتني بالمواضيع ذات البحث الكبير من قبل المواطنين والمقيمين في دول الخليج، إضافة إلى قسم العلم والعلماء والقسم التعليميّ والقسم الإسلاميّ.

الديوان "موسوعة الشعر العربي"

تمّ إطلاق موقع "الديوان" على شبكة الإنترنت عام 2013م؛ ليتمكّن القارئ من الوصول إلى مختلف القصائد العربيّة بسهولة كبيرة، عن طريق خيارات البحث التي يقدّمها هذا الموقع؛ حيث يسمح "الديوان" بالبحث عن طريق اسم الشاعر أو العصر الذي عاش فيه، كما نستطيع زيارة هذا الموقع للبحث عن القصائد حسب البحر الذي تندرج فيه، ويعرف موقع "الديوان" باسم موسوعة الشعر العربيّ، ويُعدّ أكبر مواقع المنظومات والقصائد الشعريّة على الشبكة العنكبوتيّة.

المرجع "اسم على مُسمَّى"

يُعرف موقع المرجع بأنّه المرجع الموثوق للقارئ العربي في مختلف أنحاء العالم، ويحتوي المرجع على العديد من الأقسام الموجّهة إلى الزائرين على اختلاف اهتماماتهم، ومنها: القسم التقنيّ الذي يعتني بكافّة برامج الكمبيوتر وتطبيقات الهواتف الذكيّة ومواقع الإنترنت، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعيّ، وكذلك قسم السعوديّة، وقسم الحمل والرضاعة لمساعدة الأمّهات في الوصول إلى المعلومات الصحيّة الصحيحة التي من شأنها المحافظة على صحّة الطفل.

عرب هاردوير "التقنيةٌ بأسلوبٍ عصري"

يعدّ موقع "عرب هاردوير" واحدًا من أكبر المواقع العربيّة المختصّة بالمجالات التقنيّة، ويحرص هذا الموقع على تقديم جميع المعلومات والتفاصيل الحديثة في المجالات المذكورة بأسلوبٍ عصريّ، كما أنّه يقدّم قسمًا خاصّة بالمراجعات لمختلف الأجهزة الذكيّة والتطبيقات الجديدة، ونستطيع زيارة موقع "عرب هاردوير" للبقاء على اطّلاع بجميع التفاصيل التقنيّة التي نرغب بالتعرّف عليها في شتّى المجالات.

إسلام ويب "المرشد الديني الأفضل"

تمّ تأسيس موقع "إسلام ويب" وإطلاقه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 1998م وأصبح واحدًا من أفضل المواقع الدينيّة الموثوقة على شبكة الإنترنت؛ حيث يوفّر هذا الموقع عددًا كبيرًا من الفتاوي بعد الإجابة عنها من الفريق الشرعيّ المختصّ، ويستطيع الزائر كذلك إرسال الفتاوي إلى اللجنة الشرعيّة للإجابة عنها في موقع "إسلام ويب"، وحرص الموقع على تقديم قسم للاستشارات المختلفة بما فيها الاستشارات الطبيّة والأسريّة وغيرها.

مقالاتي "أفضل مواقع الموسوعات الناشئة"

رغم كونه أحد المواقع الناشئة على شبكة الإنترنت فإنّ موقع مقالاتي تمكّن من جذب القارئ العربيّ بشكل كبير؛ حيث يسعى هذا الموقع ليصبح أفضل الموسوعات العربيّة على الشبكة، ويعمل على نشر المحتوى العربيّ الذي يتميّز بصياغته العربيّة السليمة ومعلومات الموثوقة، وتشتمل الأقسام البارزة في هذا الموقع على قسم النسائيّات وقسم الخليج العربيّ بما في ذلك قسم السعوديّة، كما أنّه يحتوي على قسم طبيّ إضافة إلى قسم التعليم والقسم الإسلاميّ.

ويكيبيديا "لن تخرج دون معرفة الأكثر من سعيك"

تعاون الأمريكيّ جيمي ويلز بتأسيس موقع ويكيبيديا يوم الإثنين الموافق لتاريخ 15/يناير/2001م مع الأمريكيّ لاري سانجر، ويعدّ هذا الموقع بمثابة موسوعة تهدف إلى إثراء شبكة الإنترنت بالمعلومات التفصيليّة في مختلف المجالات، بما فيها المجالات العلميّة والمجالات الدينيّة، إضافة إلى تقديم المعلومات الجغرافيّة والسياسة وغيرها من أنواع المعلومات، وتتوفّر هذه الموسوعة بأكثر من 300 لغة نشطة.

ويب طب "الدليل الأشهر بين مواقع الصحة العربية"

يعتني موقع "ويب طبّ" بتوفير المعلومات الطبيّة الموثوقة مع تقديمها إلى القارئ بلغة بسيطة يمكنه استيعابها ومعرفة كافّة تفاصيلها، ويعدّ الدليل العربيّ الأشهر في المجالات الطبيّة ومجالات الأدوية على شبكة الإنترنت، وتشتمل الأقسام الأساسيّة في موقع "ويب طب" على قسم الأمراض وقسم الأدوية إضافة إلى قسم الصحّة والجمال وقسم الطبّ والصحّة، كما نستطيع زيارة الموقع للعثور على مكان تواجد أفضل الأطبّاء في العديد من الدول العربيّة.

موقع حسوب "الابتكار على أرض الواقع يتجسَّد"

يطور موقع "حسوب" الكثير من الحلول التي تتعلّق بشبكة الإنترنت، ويحرص على تقديم الكثير من التقنيّات المبتكرة في هذا المجال، وتمكّن الموقع من تنفيذ ما يزيد على 1,400,000 عمل منذ تأسيسه عام 2011م وحتّى يومنا هذا، ويُعدّ موقع "خمسات" من أبرز منتجات "حسوب"، إضافة إلى موقع مستقلّ وموسوعة حسوب، كما حرص "حسوب" على تقديم أكاديميّة للدورات التدريبيّة عن بعد في مجالات الإنترنت أيضًا.

موقع الإمام ابن باز "المرجع الديني الموثوق"

تمّ إطلاق موقع الإمام "ابن باز"؛ لنشر الموروث العلميّ الشرعيّ الذي صدر عن الشيخ عبدالعزيز ابن باز خلال حياته، ويحتوي هذا الموقع على مختلف الموادّ الصوتيّة والموادّ المرئيّة التي تتعلّق بالشيخ، إضافة إلى تزويده بعدد كبير من الفتاوي التي أفتى بها سماحة العلّامة ابن باز، ويمكننا زيارة هذا الموقع للبحث عن الموادّ النصيّة المُفرّغة من صوتيّات الشيخ ومرئيّاته، كما أنّه يضمّ كافّة المقالات والمراسلات الصادرة عن الشيخ ابن باز أيضًا.