وزيرا الزراعة والاتصالات يتابعان مشروعات التحول الرقمي الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة

‏ ‏كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروعات التعاون المشترك بين وزارتَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، يتم تنفيذها بخطى سريعة وبشكل يسبق الجدول الزمني المحدد لإطلاقها.

‏‏جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتَين؛ بهدف تطوير قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار طلعت إلى أن الاجتماع تناول أبرز خمسة مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتَين؛ وهي إطلاق خدمات الزراعة واستصلاح الأراضي على منصة مصر الرقمية، ومشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وإصدار كارت الفلاح، ومشروع التعرف على الحاصلات الزراعية من خلال القمر الصناعي والذكاء الاصطناعي، ومشروع المساعد الذكي للفلاح "هدهد"، ومشروع رقمنة مستندات الزراعة وإنشاء الأرشيف الإلكتروني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الزراعة والاتصالات سيكون له مردود إيجابي كبير على القطاع الزراعي والفلاح والمواطن المصري؛ نظرًا لأهمية وقيمة التحول الرقمي في إدارة هذا القطاع الحيوي.

وأشاد وزير الزراعة بجهود العاملين من كلتا الوزارتين لبناء قواعد بيانات محدثة وحوكمة الأداء داخل القطاع الزراعي؛ بما يساعد على المتابعة والتقييم.

وأضاف القصير أن وزارة الزراعة ولأول مرة قامت بإنشاء وحدة التحول الرقمي داخل الوزارة، كما أدرجت التحول الرقمي كأحد برامج استراتيجية الزراعة المصرية المحدثة، وأن التوجه للتحول الرقمي يأتي متوافقًا مع جهود الدولة المصرية لتطوير الأداء الحكومي واستعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، جهود التعاون بين وزارتَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واستصلاح الأراضي في إطار بناء مصر الرقمية.

وأوضح القرش أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة إلكترونية لوزارة الزراعة تتيح للمواطنين والفلاحين أو المستثمرين تقديم الطلبات الخاصة بهم بشكل سريع ومرن، وإتاحة آلية مميكنة لمتابعة حالة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال رقمنة مستندات وزارة الزراعة، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء بوابة إلكترونية لوزارة الزراعة، وبناء قواعد بيانات للزراعة وإصدار كارت الفلاح، وميكنة خدمات وزارة الزراعة.

وتناول اللقاء أبرز ما تم إنجازه في مشروع ميكنة خدمات وزارة الزراعة والذي يهدف إلى تحقيق الربط مع منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة لميكنة دورات عمل تقديم خدمات الوزارة لمجتمع المستفيدين؛ بما فيها التقدم للخدمة، والمتابعة، والدفع، والتوقيع الإلكتروني، ثم توصيل المخرج للمواطن من خلال البريد المصري؛ حيث يستهدف خلال العام الحالي ميكنة 20 خدمة تمثل خدمات ملموسة مع الجماهير لإطلاقها على منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة؛ على أن يتم استكمال الخدمات وحوكمتها طبقًا لاحتياجات الجهات التابعة ومجتمع المستفيدين خلال العام المالي المقبل.