يصل للدماغ والعينين.. الصحة العالمية توجه نصائح للحماية من "الفطر الأسود"

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن الفطر الأسود مرض نادر للغاية، ولا يحدث من خلال انتقال العدوى من شخص إلى آخر.

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الأربعاء، للحديث عن مستجدات الوضع الوبائي لكورونا.

وأضافت أن الفطر الأسود لا يُصيب سوى الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة. ويحدث نتيجة التعرض للفطريات الموجودة في البيئة المحيطة، عند استنشاق الخلايا التي تنتقل بعد ذلك حتى تصيب الرئتين والجيوب الأنفية، وتنتشر حتى تصل إلى الدماغ أو العينين.

وشددت الحجة على أنه على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين كورونا وداء الفطريات العفنية، تظهر أعراض هذا الداء في بعض مرضى كورونا بسبب الانخفاض الشديد للمناعة، وعدم ضبط السكري جيدًا، وسوء استعمال الكوروتيزون.

وقالت إنه من المهم التماس المشورة من مسؤولي الرعاية الصحية إذا كنتَ تعاني من حالات صحية كامنة، مثل السُّكري الذي لا يمكن ضبطه، والأورام الخبيثة التي تُعرضك لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الأكثر وخامة والإصابة بالفطر الأسود.