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البدء في إنشاء أول فرع لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط

03:09 م الأربعاء 09 يونيو 2021
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كتب- داليا شبل:

قدم الدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تقريرًا للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول البدء في إنشاء أول فرع للهيئة بجامعة أسيوط لدعم المشروعات البحثية بجامعات الصعيد.

وأوضح الدكتور ولاء شتا أن إنشاء أول فرع لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجامعة أسيوط جاء بالاتفاق مع الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة خلال زيارته للجامعة، والذي أعرب عن ترحيبه باستضافة هذا الفرع بالجامعة؛ الذي يساهم في دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، فضلًا عن دعم الباحثين في جامعات الصعيد.

وتفقد الدكتور ولاء شتا عدد من المعامل البحثية والطبية بجامعة أسيوط، مثل مجمع مراكز البحوث والذى يعد أكبر مركز بحوث على مستوى الجامعات المصرية والشرق الأوسط، وكذلك معهد دراسات وبحوث البيولوجيا الجزيئية بالجامعة والذى يقدم برامج تعليمية متميزة ويقوم بإجراء البحوث العلمية التطبيقية فى المجالات المختلفة باستخدام أحدث مجالات وتطبيقات البيولوجيا الجزيئية والتقنيات الحيوية الحديثة، كما تفقد مجمع المعامل المركزية بالمستشفى الجامعي الرئيسي والذي يعد الأكبر والأحدث على مستوى الجامعات المصرية الحاصلة على الاعتماد الدولي "إيجاك" وتبلغ تكلفته 40 مليون جنيه.

وخلال الجولة، أكد الدكتور ولاء شتا على ضرورة زيادة أواصر التعاون بين جامعة أسيوط كواحدة من أهم وأعرق جامعات الصعيد وبين الهيئة خاصة في مجال دعم وتطوير المشروعات المتعلقة بالعلوم الأساسية، وكذلك المشروعات التي تتوافق أهدافها مع أهداف خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الجولة التفقدية كل من الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أسماء عبد الناصر عميدة معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور محمد حلمى الحفناوي وكيل كلية الفنون الجميلة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

جامعة أسيوط هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي

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