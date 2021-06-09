الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن تطعيم الحوامل بلقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

حسم ريتشارد برنان، مدير الطوارىء الصحية الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، الجدل بشأن الرأي العلمي لتطعيم الحوامل بلقاحات كورونا.

وقال برنان إن "هناك دلائل على أن اللقاح آمن وناجع بالنسبة للمرأة الحامل".

جاء ذلك ردًا على سؤال مصراوي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الأربعاء، للحديث عن مستجدات الوضع الوبائي لكورونا.

وأضاف: "بينما سيتنشر اللقاح على المستوى العالمي فلا يجب منع الحامل من الحصول على اللقاح للتمتع بفوائده".